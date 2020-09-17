Куман высказался о шансах Суареса остаться в "Барселоне"

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Куман высказался о шансах Суареса остаться в "Барселоне"

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман не исключил вероятности того, что уругвайский нападающий Луис Суарес останется в команде.

"Сегодня утром я говорил с Луисом. Посмотрим, останется в команде он или нет. "Барселона" уважает контракты. Если он останется, то будет таким же членом команды, как и все остальные", - приводит слова Кумана Marca.

Ранее сообщалось, что Куман не рассчитывает на Суареса, поэтому футболист может покинуть клуб. Интерес к уругвайцу проявляет "Атлетико".

Суарес выступает за "Барселону" с 2014 года. Всего он провел за клуб 283 матча во всех турнирах, забил 198 голов и отдал 109 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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