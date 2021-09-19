Куман высказался о ситуации с Коутиньо в "Барселоне"

Фото: инстаграм Филипе Коутиньо/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман поделился мнением о ситуации с бразильским полузащитником Филиппе Коутиньо.

"Коутиньо хорошо проявил себя, когда вышел на замену в матче с "Баварией". Ему необходимо играть больше, чем 25 минут. Филипе может выйти в основе в ближайшем матче, но он пока не готов играть все 90 минут. Мы решим, что будет лучше для него", – приводит слова Кумана Diario Sport.

29-летний Коутиньо в нынешнем сезоне провел за "Барселону" один матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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