Куман высказался о ситуации с Коутиньо в "Барселоне"

Теги барселонафилиппе коутиньорональд куман

Куман высказался о ситуации с Коутиньо в "Барселоне"

Фото: инстаграм Филипе Коутиньо/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман поделился мнением о ситуации с бразильским полузащитником Филиппе Коутиньо.

"Коутиньо хорошо проявил себя, когда вышел на замену в матче с "Баварией". Ему необходимо играть больше, чем 25 минут. Филипе может выйти в основе в ближайшем матче, но он пока не готов играть все 90 минут. Мы решим, что будет лучше для него", – приводит слова Кумана Diario Sport.

29-летний Коутиньо в нынешнем сезоне провел за "Барселону" один матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Барселона" планирует подписать трех топ-футболистов следующим летом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

У Месси произошел конфликт с Почеттино во время матча Лиги 1

У Месси произошел конфликт с Почеттино во время матча Лиги 1

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов