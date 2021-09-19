Куман высказался о ситуации с Пучем в "Барселоне"

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Куман высказался о ситуации с Пучем в "Барселоне"

Фото: инстаграм Рональда Кумана/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман поделился мнением о шансах полузащитника Рики Пуча пробиться в основной состав.

"Пучу необходимо прибавить во многих аспектах. Он мог выйти на поле в матче с "Баварией", но я был вынужден сделать последнюю замену из-за травмы Альбы. Рики должен усердно работать, чтобы заслужить место на поле", - приводит слова Кумана  Diario Sport.

22-летний Пуч является воспитанником "Барселоны". В нышешнем сезоне он не провел ни одного матча за клуб. Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2023 года.

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