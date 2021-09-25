Куман высказался о слабой результативности "Барселоны" в этом сезоне

Фото инстаграм Рональда Кумана

Наставник "Барселоны" Рональд Куман порассуждал о дефиците голов у своей команды в сезоне 2021/22.

"Нужно продолжать в том же духе. В матче с "Кадисом" мы имели четыре или пять голевых моментов. Нам нужно работать над реализацией, зная о том, что команда нуждается в игроках, которые много забивают. Мы потеряли футболистов, умеющих много забивать. Не стоит об этом забывать. Сейчас мы за это расплачиваемся", - цитирует Кумана Marca.

"Барса" забила 8 мячей в 6 играх сезона в чемпионате Испании и Лиге Чемпионов.

Прошедшим летом каталонский клуб покинули нападающие Лионель Месси и Антуан Гризманн.

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