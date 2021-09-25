Куман высказался о слабой результативности "Барселоны" в этом сезоне

Теги барселонарональд куман

Куман высказался о слабой результативности "Барселоны" в этом сезоне

Фото инстаграм Рональда Кумана

Наставник "Барселоны" Рональд Куман порассуждал о дефиците голов у своей команды в сезоне 2021/22.

"Нужно продолжать в том же духе. В матче с "Кадисом" мы имели четыре или пять голевых моментов. Нам нужно работать над реализацией, зная о том, что команда нуждается в игроках, которые много забивают. Мы потеряли футболистов, умеющих много забивать. Не стоит об этом забывать. Сейчас мы за это расплачиваемся", - цитирует Кумана Marca.

"Барса" забила 8 мячей в 6 играх сезона в чемпионате Испании и Лиге Чемпионов.

Прошедшим летом каталонский клуб покинули нападающие Лионель Месси и Антуан Гризманн.

Не пропустите: Кумана дисквалифицировали на два матча Ла Лиги. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Гвардиола побил исторический рекорд "Манчестер Сити"

Гвардиола побил исторический рекорд "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов