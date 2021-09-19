Куман высказался о своем будущем

Фото: инстаграм Кумана

Наставник "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал свое будущее в клубе.

"Я ничего не знаю. Я думаю только об игре и о команде. Все остальное от меня не зависит. Я спокоен и уверен, что мы будем выигрывать. Необходимо, чтобы игроки восстанавливались от травм. Однако я знаю, что мы должны побеждать. Только результат имеет значение.

Я не боюсь за будущее. Президент принимает решение по этому поводу. Я реалистично смотрю на вещи. Чуть больше года назад мы проиграли "Баварии" со счетом 2:8. Тогда в составе были Месси, Суарес и Гризманн. Сейчас мы проиграли с молодыми Бальде, Демиром и Мингесой", - приводит слова Кумана Marca.

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