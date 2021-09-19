Куман высказался о своем будущем
Фото: инстаграм Кумана
Наставник "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал свое будущее в клубе.
"Я ничего не знаю. Я думаю только об игре и о команде. Все остальное от меня не зависит. Я спокоен и уверен, что мы будем выигрывать. Необходимо, чтобы игроки восстанавливались от травм. Однако я знаю, что мы должны побеждать. Только результат имеет значение.
Я не боюсь за будущее. Президент принимает решение по этому поводу. Я реалистично смотрю на вещи. Чуть больше года назад мы проиграли "Баварии" со счетом 2:8. Тогда в составе были Месси, Суарес и Гризманн. Сейчас мы проиграли с молодыми Бальде, Демиром и Мингесой", - приводит слова Кумана Marca.
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|Атлетико Мадрид
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|4
|Севилья
|20
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|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
|20
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|Леганес
|20
|14
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