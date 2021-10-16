Куман высказался о своем будущем

Теги барселонарональд куман

Куман высказался о своем будущемФото: инстаграм Кумана/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман поделился мнением о своем будущем в каталонском клубе перед матчем с "Валенсией" в 9-м туре Ла Лиги.

"Я привык, что о моем будущем говорят. Это нормально для топ-клуба, здесь тренера всегда обсуждают. Это не первый раз.

В прошлом году тоже случались периоды, когда велись разговоры о главном тренере. Президент поддержал меня и все прояснил. Но тренер должен выигрывать матчи. Я больше не хочу говорить о прошлом. Я хочу вкладывать энергию в предстоящий матч, я не буду концентрироваться на эмоциях. Я сделаю все возможное ради "Барселоны".

Я стараюсь сохранять спокойствие, но это нелегко, потому что вокруг происходит столько всего... Но нужно концентрироваться на том, что я могу контролировать. Нужно проводить тренировки и прогрессировать, готовиться к матчу и побеждать", – сказал Куман.

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