Куман высказался о своем будущем в "Барселоне"

Теги барселонарональд куман

Куман высказался о своем будущем в "Барселоне"

Фото: инстаграм Рональда Кумана/Автор неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман выразил уверенность в своем будущем в каталонском клубе.

"Президент "Барселоны" с первого дня выразил мне доверие. Я не беспокоюсь о своем будущем. Мой контракт действует еще год, поэтому я вижу себя в должности главного тренера "Барселоны" и в следующем сезоне. Когда контракт завершится, то мы поговорим с президентом. Но сейчас самое важное это концовка сезона. Разговоры об отставке возникают вокруг всех тренеров. Я не могу контролировать то, то пишут СМИ", - цитирует Кумана Mundo Deportivo.

Под руководством Кумана "Барселона" выиграла Кубок Испании, но в Лиге Чемпионов вылетела на стадии 1/8 финала. В чемпионате Испании каталонский клуб занимает третье место за три тура до завершения сезона.

Не пропустите: Кейн - третий вариант для "Барселоны" на усиление позиции форварда. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

Российский вратарь пропустил гол с центра поля в Европе (видео)

Российский вратарь пропустил гол с центра поля в Европе (видео)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов