Куман высказался о своем будущем в "Барселоне"

Фото: инстаграм Рональда Кумана/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман выразил уверенность в своем будущем в каталонском клубе.

"Президент "Барселоны" с первого дня выразил мне доверие. Я не беспокоюсь о своем будущем. Мой контракт действует еще год, поэтому я вижу себя в должности главного тренера "Барселоны" и в следующем сезоне. Когда контракт завершится, то мы поговорим с президентом. Но сейчас самое важное это концовка сезона. Разговоры об отставке возникают вокруг всех тренеров. Я не могу контролировать то, то пишут СМИ", - цитирует Кумана Mundo Deportivo.

Под руководством Кумана "Барселона" выиграла Кубок Испании, но в Лиге Чемпионов вылетела на стадии 1/8 финала. В чемпионате Испании каталонский клуб занимает третье место за три тура до завершения сезона.

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