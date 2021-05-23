Куман высказался о своем будущем в "Барселоне"

Фото: инстаграм Рональда Кумана/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман выразил мнение, что он не покинет каталонский клуб в летнее трансферное окно.

"Не думаю, что матч с "Эйбаром" был последним для меня в "Барселоне". У меня действующий контракт с клубом, но я не знаю, что будет дальше. Журналисты много говорят на эту тему, но я не переживаю. Если клуб хочет что-то изменить, то им нужно поговорить со мной", - приводит слова Кумана Goal.

Ранее сообщалось, что руководство "Барселоны" приняло решение уволить Кумана, но специалист может остаться, если ему не будет найден замена. В нынешнем сезоне "Барселона" заняла третье место в Ла Лиге, выиграла Кубок Испании, а в Лиге Чемпионов вылетела на стадии 1/8 финала.

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