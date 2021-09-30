Куман высказался о своём будущем в "Барселоне" после разгромного поражения от "Бенфики"

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Куман высказался о своём будущем в "Барселоне" после разгромного поражения от "Бенфики"

Фото инстаграм Рональда Кумана

Наставник "Барселоны" Рональд Куман порассуждал о возможном увольнении из каталонского клуба.

В среду "сине-гранатовые" разгромно проиграли "Бенфике" (0:3) в Лиге Чемпионов.

"У меня нет желания обсуждать будущее. Решение буду принимать не я. Виноват во всём традиционно тренер. Сейчас такой период, когда многое в команде меняется, у нас не хватает многих футболистов. Не хочу на этом снова останавливаться", - приводит слова Кумана Marca.

Голландец возглавляет "Барсу" с лета 2020 года. Его контракт с "блауграной" истекает по окончании нынешнего сезона.

Не пропустите: Куман назвал причину провала "Барселоны" в матче с "Бенфикой". | http://soccernews.ru
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