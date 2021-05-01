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Наставник "Барселоны" Рональд Куман высказался о своей дисквалификации.

Напомним, что тренер получил бан на две игры за то, что сказал "Ну и тип" в адрес резервного арбитра.

"Мы готовим апелляцию, так как я считаю, что наказание чрезмерное. Если арбитров по-настоящему оскорбить, то дисквалифицируют на 20 игр.

В игре против "Валенсии" меня не будет на скамейке запасных. Мы обсудили это, у нас хороший штаб", - приводит слова Кумана Marca.

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