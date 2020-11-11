Куман высказался о своих отношениях с капитаном "Барселоны" Месси

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман рассказал о своих взаимоотношениях с форвардом Лионелем Месси.

"Когда я пришел в команду, мне сказали, что Месси несчастен. Мы пообщались у него дома, он мне все объяснил. Я был честен. Я сказал ему, что я могу изменить касательно футбола. Но я не мог изменить его отношения с клубом.

Месси продолжает быть лучшим, несмотря на проблемы с клубом. "Барселона" была, есть и будет лучше с Месси, чем без Месси", - цитирует Кумана As.

Напомним, этим летом аргентинец хотел покинуть "Барселону", однако клуб не позволил Месси уйти.

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