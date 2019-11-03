Куман высказался о возможном назначении в "Барселону"

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Куман высказался о возможном назначении в "Барселону"

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман заявил, что он может стать наставником "Барселоны" только в следующем сезоне.

"Я могу возглавить "Барселону" только после окончания чемпионата Европы. Сейчас я точно не покину сборную. После Евро-2020 мы оценим выступление команды, после чего примем решение. "Барселона" это единственный клуб ради которого я могу уйти из сборной", - приводит слова Кумана FOX Sports.

Ранее сообщалось, что Куман является одним из главных кандидатов на замену нынешнего главного тренера "Барселоны" Эрнесто Вальверде.

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