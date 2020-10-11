Куман высказался о возможном переходе Депая в "Барселону"

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Куман высказался о возможном переходе Депая в "Барселону"

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал несостоявшийся переход в каталонский клуб голландского нападающего "Лиона" Мемфиса Депая.

"Надеюсь, что в "Барселоне" появится еще один голландец. В моем списке также был Вейналдум.

Могу заверить, что не повторится ситуация, как было в 1999 году у ван Гала. Сейчас у нас только Френки де Йонг. В тренерском штабе два голландца, я и Схройдер. А тогда было 8-9 человек из Нидерландов", - цитирует Кумана Goal.com.

Напомним, что "Барселона" не смогла купить 26-летнего Депая из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Не пропустите: Депай рассчитывает покинуть "Лион" в январе. | http://soccernews.ru
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