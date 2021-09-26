Куман высказался о возможном увольнении

Теги рональд куманбарселона

Куман высказался о возможном увольненииФото: инстаграм Кумана/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман перед игрой с "Леванте" в рамках седьмого тура Ла Лиги поделился мнением по поводу своего будущего в стане сине-гранатовых.

"Со дня моего заявления ничего не произошло. В самолете мы с руководством обсуждали матч с "Кадисом", только и всего.

Мое будущее? Мне особо нечего сказать на этот счет, потому что я давно не читаю газеты. Я знаю, что слухи ходят, но все, что нам остается делать — это выигрывать матчи. Ходят разговоры, звучат имена возможных кандидатов на замену… Такова работа. Я не собираюсь тратить силы на то, что не в моей власти", - сказал голландский тренер.

Также не пропустите: Самир Насри завершил игровую карьеру. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Динамо" обыграло "Рубин" в матче РПЛ

"Динамо" обыграло "Рубин" в матче РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов