Куман высказался о возможном увольнении

Фото: инстаграм Кумана/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман перед игрой с "Леванте" в рамках седьмого тура Ла Лиги поделился мнением по поводу своего будущего в стане сине-гранатовых.

"Со дня моего заявления ничего не произошло. В самолете мы с руководством обсуждали матч с "Кадисом", только и всего.

Мое будущее? Мне особо нечего сказать на этот счет, потому что я давно не читаю газеты. Я знаю, что слухи ходят, но все, что нам остается делать — это выигрывать матчи. Ходят разговоры, звучат имена возможных кандидатов на замену… Такова работа. Я не собираюсь тратить силы на то, что не в моей власти", - сказал голландский тренер.

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