Куман высказался о возможном возвращении Неймара в "Барселону"
Наставник "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал слухи о возможном возвращении Неймара.
"Мне не нравится говорить о ком-то индивидуально, однако как тренеру мне, разумеется, нравится видеть лучших в мире в одной команде. Если Месси и Неймар будут в одной команде, даже лучше", - приводит слова Кумана Sport.es.
Напомним, что Неймар выступал "Барсу" с 2013 по 2017 год. В составе клуба он завоевал 9 трофеев.
Контракт Месси с каталонцами истекает летом 2021 года. Ранее ходили слухи, что аргентинец может отказаться от его продления.
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|Команда
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|2
|Барселона
|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
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|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14