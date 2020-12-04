Куман высказался о возможном возвращении Неймара в "Барселону"

Наставник "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал слухи о возможном возвращении Неймара.

"Мне не нравится говорить о ком-то индивидуально, однако как тренеру мне, разумеется, нравится видеть лучших в мире в одной команде. Если Месси и Неймар будут в одной команде, даже лучше", - приводит слова Кумана Sport.es.

Напомним, что Неймар выступал "Барсу" с 2013 по 2017 год. В составе клуба он завоевал 9 трофеев.

Контракт Месси с каталонцами истекает летом 2021 года. Ранее ходили слухи, что аргентинец может отказаться от его продления.

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