Куман высказался об игре Ибрагимовича

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман оценил игру 39-летнего нападающего "Милана" Златана Ибрагимовича.

"Я не удивлен, что Ибрагимович забил уже 500-й и 501-й голы в клубной карьере. Когда я работал с ним в "Аяксе", то уже замечал его качества. Он всем доказал, что его можно назвать одним из лучших форвардов. Несмотря на возраст, Златан по-прежнему очень хорош. Он обладает менталитетом победителя. Рад, что швед добился успеха в таком большом количестве клубов. Он заслуживает всего", — цитирует Кумана football-italia.