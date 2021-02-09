Куман высказался об игре Ибрагимовича
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман оценил игру 39-летнего нападающего "Милана" Златана Ибрагимовича.
"Я не удивлен, что Ибрагимович забил уже 500-й и 501-й голы в клубной карьере. Когда я работал с ним в "Аяксе", то уже замечал его качества. Он всем доказал, что его можно назвать одним из лучших форвардов. Несмотря на возраст, Златан по-прежнему очень хорош. Он обладает менталитетом победителя. Рад, что швед добился успеха в таком большом количестве клубов. Он заслуживает всего", — цитирует Кумана football-italia.
В сезоне 2020/2021 Ибрагимович провел за "Милан" 17 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал две результативные передачи.
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21-летний форвард "Барселоны" купил суперкар за 250 тыс евро. У него 1 гол в сезоне (фото)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14