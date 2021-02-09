Куман высказался об игре Ибрагимовича

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Куман высказался об игре ИбрагимовичаГлавный тренер "Барселоны" Рональд Куман оценил игру 39-летнего нападающего "Милана" Златана Ибрагимовича.

"Я не удивлен, что Ибрагимович забил уже 500-й и 501-й голы в клубной карьере. Когда я работал с ним в "Аяксе", то уже замечал его качества. Он всем доказал, что его можно назвать одним из лучших форвардов. Несмотря на возраст, Златан по-прежнему очень хорош. Он обладает менталитетом победителя. Рад, что швед добился успеха в таком большом количестве клубов. Он заслуживает всего", — цитирует Кумана football-italia.

В сезоне 2020/2021 Ибрагимович провел за "Милан" 17 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал две результативные передачи.

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