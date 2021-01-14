Куман высказался о выходе "Барселоны" в финал Суперкубка Испании

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Куман высказался о выходе "Барселоны" в финал Суперкубка Испании

Наставник "Барселоны" Рональд Куман дал комментарии после полуфинального матча Суперкубка Испании против "Реал Сосьедада".

Напомним, что команды сыграли вничью со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались "сине-гранатовые".

"Это был отличный матч. Обе команды играли интенсивно, поэтому моменты возникали и у одних, и у других ворот. Нам противостоял сильный соперник. Мы выиграли по пенальти, но в дебюте у нас не всё получалось из-за их высокого прессинга. После первых 15-20 минут мы наладили игру", - цитирует Кумана Marca.

В финале турнира "Барса" сыграет с победителем пары "Реал" - "Атлетик".

Не пропустите: Куман уверен, что "Барса" подпишет трех игроков летом, однако Гарсию он хотел бы купить зимой. | http://soccernews.ru
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