Куман высказался об аресте Бартомеу

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман поделился мнением об аресте бывшего президента клуба Жозепа Марии Бартомеу.

"Безусловно, арест Бартомеу - это очень плохо для имиджа клуба. Нам стоит подождать дальнейшего развития событий. А пока нам необходимо делать свою работу максимально хорошо. Лично я всегда буду считать Бартомеу особенным человеком", - цитирует Кумана Sport.es.

Напомним, что именно Бартомеу назначил Кумана на пост главного тренера "Барселоны".

Бывший глава "Барселоны" был арестован по подозрению в мошенничестве. В частности он подозревается в многократном завышении платежа фирме, которая занималась очернением имиджа ведущих игроков каталонского клуба в социальных сетях.

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