Куман высказался об игре Гризманна

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман поделился мнением об игре французского нападающего команды Антуана Гризманна.

"Меня не волнуют слухи о возможном уходе Гризманна. Я доволен его работой. Теперь он получил больше свободы на поле. Антуан прекрасно видит поле и создает глубину на правом фланге. Меня устраивает его игра", - приводит слова Кумана Mundo Deportivo.

29-летний Гризманн выступает за "Барселону" с 2019 года. Всего он провел за каталонский клуб 49 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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