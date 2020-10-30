Куман высказался об игроке "Барселоны" Фати
Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман дал несколько советов игроку команды Ансу Фати.
"Посоветовал бы Фати продолжать работать и совершенствоваться. Вчера мы говорили с ним об улучшении концентрации. Часто его потери мяча связаны с недостатком концентрации.
Он хороший, талантливый игрок. У него есть потенциал, а мы должны помочь стать ему лучше. Ему следует сохранять концентрацию, чтобы стать лучше", - цитирует специалиста Marca.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Фати в 5 матчах отметился 4 голами.
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|Валенсия
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|8
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
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|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
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|17
|Мальорка
|20
|18
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|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14