Куман высказался об игроке "Барселоны" Фати

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман дал несколько советов игроку команды Ансу Фати.

"Посоветовал бы Фати продолжать работать и совершенствоваться. Вчера мы говорили с ним об улучшении концентрации. Часто его потери мяча связаны с недостатком концентрации.

Он хороший, талантливый игрок. У него есть потенциал, а мы должны помочь стать ему лучше. Ему следует сохранять концентрацию, чтобы стать лучше", - цитирует специалиста Marca.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Фати в 5 матчах отметился 4 голами.

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