Куман высказался об удалении Месси, ударившего соперника по голове

Наставник "Барселоны" Рональд Куман поделился мыслями о поведении капитана команды Лионеля Месси в финальном матче Суперкубка Испании против "Атлетика" (2:3).

Напомним, что в концовке встречи аргентинец ударил соперника рукой по голове, за что получил прямую красную карточку.

"Будет лучше, если я воздержусь от комментариев по поводу удаления. Мне придётся повторяться, а я этого не люблю. Не знаю, сколько раз на нём сфолили. Он пытался обводить, но не получалось. Смогу ли я его простить? Мне нужно посмотреть этот эпизод", - цитирует Кумана Marca.

33-летнему Месси грозит дисквалификация на срок от двух до четырёх матчей.

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