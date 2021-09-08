Куман высказался об уходе Гризманна
Фото: инстаграм Гризманна/Автор неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман поделился мнением об уходе из клуба бразильского защитника Эмерсона в "Тоттенхэм" и французского нападающего Антуана Гризманна в "Атлетико".
– Считаете ли вы себя человеком клуба, который ставит интересы "Барселоны" выше своих?
– Конечно. Я всегда думал, что помогать клубу – моя обязанность, и я делаю это, находя варианты улучшения команды, не ставя "Барсу" под удар. То, что происходит в "Барсе", – особенная ситуация. Со мной происходило все!
В первый день после назначения я узнал, что Месси хочет уйти через знаменитый бюрофакс, потом стало известно о сложной финансовой ситуации, затем – вотум недоверия, Бартомеу и совет директоров ушли... Много проблем. Легко не было.
Пример моего желания помогать клубу – решение по Эмерсону. Я сказал руководству, что в случае, если деньги важны, то Эмерсона можно продать, ведь у нас есть Дест, Мингеса и даже Серджи Роберто. Я не встал у "Барсы" на пути, хотя мог сказать: "Он никуда не уйдет".
– С Гризманном было то же самое?
– Да, ситуация была схожей. Дополнительной проблемой стало то, что сделка осуществилась в последний день трансферного окна. Было очень мало времени на поиск замены. Было неприятно.
У Гризманна большой контракт с "Барсой", и его уход помог клубу финансово. Поэтому я дал добро на его трансфер, – сказал Куман.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14