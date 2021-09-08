Куман высказался об уходе Гризманна

Фото: инстаграм Гризманна/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман поделился мнением об уходе из клуба бразильского защитника Эмерсона в "Тоттенхэм" и французского нападающего Антуана Гризманна в "Атлетико".

– Считаете ли вы себя человеком клуба, который ставит интересы "Барселоны" выше своих?

– Конечно. Я всегда думал, что помогать клубу – моя обязанность, и я делаю это, находя варианты улучшения команды, не ставя "Барсу" под удар. То, что происходит в "Барсе", – особенная ситуация. Со мной происходило все!

В первый день после назначения я узнал, что Месси хочет уйти через знаменитый бюрофакс, потом стало известно о сложной финансовой ситуации, затем – вотум недоверия, Бартомеу и совет директоров ушли... Много проблем. Легко не было.

Пример моего желания помогать клубу – решение по Эмерсону. Я сказал руководству, что в случае, если деньги важны, то Эмерсона можно продать, ведь у нас есть Дест, Мингеса и даже Серджи Роберто. Я не встал у "Барсы" на пути, хотя мог сказать: "Он никуда не уйдет".

– С Гризманном было то же самое?

– Да, ситуация была схожей. Дополнительной проблемой стало то, что сделка осуществилась в последний день трансферного окна. Было очень мало времени на поиск замены. Было неприятно.

У Гризманна большой контракт с "Барсой", и его уход помог клубу финансово. Поэтому я дал добро на его трансфер, – сказал Куман.

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