Куман высказался об уходе Суареса из "Барселоны"

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Куман высказался об уходе Суареса из "Барселоны"

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман поделился мнением о переходе уругвайского нападающего Луиса Суареса в мадридский "Атлетико".

"Суарес хорошо занимался на тренировках. Но он сам решил уйти. Я сказал Луису: "Если ты останешься, то можешь доказать, что я ошибался насчет тебя". Так что Суарес мог остаться в команде. Мы остались в хороших отношениях. Руководство "Барселоны" посчитало, что команда нуждается в омоложении", - приводит слова Кумана NOS.

Напомним, что 33-летний Суарес перешел в "Атлетико" на правах свободного агента.

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