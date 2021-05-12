Куман высказался об упущенной победе "Барселоны" в матче с "Леванте"
Фото: инстаграм Рональда Кумана/Автор неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман поделился мнением об игре каталонского клуба в матче 36-го тура чемпионата Испании с "Леванте" (3:3).
"Мне сложно объяснить то, что произошло. Мы хорошо играли в первом тайме, но во второй половине игры наша интенсивность снизилась. Мы допускали слишком много ошибок. Мы хорошо отреагировали на то, что соперник сделал счет 2:2, но потом плохо оборонялись. Ненормально пропускать за тайм три гола, особенно для такого клуба, как "Барселона".
Это сложный сезон, мы проводим матчи, но команда способна выдерживать такой график. Но если дать сопернику шанс, то потом сложно это исправить. Как тренер я несу полную ответственность за результат. Мы очень разочарованы", - приводит слова Кумана Marca.
Не пропустите: Кумана могут уволить из "Барселоны". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Барселона" упустила победу над "Леванте", выигрывая с разницей в два мяча
-
Лиссабонский "Спортинг" стал чемпионом Португалии впервые за 19 лет
-
Неймар назвал топ-футболиста, с которым он хотел бы поиграть в одной команде
-
"Наполи" разгромил "Удинезе" и вышел на второе место в Серии А
-
"Манчестер Сити" стал чемпионом Англии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 11 мая
-
1
Куман высказался об упущенной победе "Барселоны" в матче с "Леванте"
-
Гвардиола отреагировал на чемпионский титул "Манчестер Сити"
-
"Барселона" вновь теряет Араухо
-
1
"Барселона" упустила победу над "Леванте", выигрывая с разницей в два мяча
-
Назван состав молодежной сборной России на матчи с Болгарией и Сербией
-
Лиссабонский "Спортинг" стал чемпионом Португалии впервые за 19 лет
-
"Саутгемптон" одержал волевую победу над "Кристал Пэлас"
-
Неймар назвал топ-футболиста, с которым он хотел бы поиграть в одной команде
-
"Наполи" разгромил "Удинезе" и вышел на второе место в Серии А
-
Сульшер назвал причину поражения "Манчестер Юнайтед" в матче с "Лестером"
-
Гвардиола выиграл 31-й трофей в карьере
-
В чемпионате Турции в двух матчах команды забили 17 голов
-
Зинченко догнал Роналду по числу чемпионских титулов в Англии
-
"Галатасарай" догнал "Бешикташ" перед последним туром чемпионата Турции. У лидеров по 81 очку
-
"Манчестер Сити" обошел "Челси" по числу чемпионских титулов
-
2
"Манчестер Сити" стал чемпионом Англии
-
1
"Лестер" обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ
-
"Арсенал" может продать 10 игроков летом
-
Гус Тиль может перейти из "Спартака" в голландский топ-клуб
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14