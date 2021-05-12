Куман высказался об упущенной победе "Барселоны" в матче с "Леванте"

Фото: инстаграм Рональда Кумана/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман поделился мнением об игре каталонского клуба в матче 36-го тура чемпионата Испании с "Леванте" (3:3).

"Мне сложно объяснить то, что произошло. Мы хорошо играли в первом тайме, но во второй половине игры наша интенсивность снизилась. Мы допускали слишком много ошибок. Мы хорошо отреагировали на то, что соперник сделал счет 2:2, но потом плохо оборонялись. Ненормально пропускать за тайм три гола, особенно для такого клуба, как "Барселона".

Это сложный сезон, мы проводим матчи, но команда способна выдерживать такой график. Но если дать сопернику шанс, то потом сложно это исправить. Как тренер я несу полную ответственность за результат. Мы очень разочарованы", - приводит слова Кумана Marca.

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