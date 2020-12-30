Куман высказался по поводу результата с "Эйбаром"

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман дал комментарий о ничьей с "Эйбаром" (1:1) в рамках 16 тура испанской Ла Лиги.

"Мы сделали все, чтобы одержать победу. Была создана масса моментов, промах с пенальти, жуткая ошибка в обороне... Казалось, что мы все делали правильно, но вновь не смогли победить. Это случается уже не в первый раз.

Поначалу мы испытывали проблемы с началом атак. Может быть, боялись рискнуть. Второй тайм провели лучше, было много моментов, но забить не получилось.