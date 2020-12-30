Куман высказался по поводу результата с "Эйбаром"

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Куман высказался по поводу результата с "Эйбаром"Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман дал комментарий о ничьей с "Эйбаром" (1:1) в рамках 16 тура испанской Ла Лиги.

"Мы сделали все, чтобы одержать победу. Была создана масса моментов, промах с пенальти, жуткая ошибка в обороне... Казалось, что мы все делали правильно, но вновь не смогли победить. Это случается уже не в первый раз.

Поначалу мы испытывали проблемы с началом атак. Может быть, боялись рискнуть. Второй тайм провели лучше, было много моментов, но забить не получилось. 

Откровенно говоря, теперь будет сложно победить в Ла Лиге.  Конечно, возможно все, но отставание от первого места уже довольно велико. Тем более, что "Атлетико" сейчас выглядит очень слаженным коллективом и почти не пропускает", – приводит слова Кумана Marca.

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jugulator
Пьянь

Не суди строго. Это же физрук Коэман.

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