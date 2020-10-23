Куман высказался в преддверии дебютного Эль Класико

Наставник "Барселоны" Рональд Куман поделился ожиданиями от домашнего матча 7-го тура Примеры против мадридского "Реала".

"Обе команды находятся под очень большим давлением, но завтрашняя игра не будет зависеть от результатов прошлых матчей. Проблемы "Реала" в последних двух встречах не говорят о том, что соперник подойдёт к класико с плохим настроем. У них отличная команда с опытными игроками, которые знают, как справляться с давлением. Они понимают, что нужно выигрывать.

Ни они, ни мы не будем испытывать нехватку мотивации. Я не ожидаю, что "Реал" будет уязвим, наоборот. Для них важно, что сыграет Рамос - его присутствие может повлиять на ход игры. Класико - это всегда что-то особенное. Мы хотим победить дома, обрести уверенность и показать, что мы на правильном пути", - приводит слова Кумана Marca.

Напомним, что "Барселона" примет "Реал" в субботу. Стартовый свисток на "Камп Ноу" прозвучит в 17:00 по московскому времени.

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