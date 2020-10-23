Куман высказался в преддверии дебютного Эль Класико
Наставник "Барселоны" Рональд Куман поделился ожиданиями от домашнего матча 7-го тура Примеры против мадридского "Реала".
"Обе команды находятся под очень большим давлением, но завтрашняя игра не будет зависеть от результатов прошлых матчей. Проблемы "Реала" в последних двух встречах не говорят о том, что соперник подойдёт к класико с плохим настроем. У них отличная команда с опытными игроками, которые знают, как справляться с давлением. Они понимают, что нужно выигрывать.
Ни они, ни мы не будем испытывать нехватку мотивации. Я не ожидаю, что "Реал" будет уязвим, наоборот. Для них важно, что сыграет Рамос - его присутствие может повлиять на ход игры. Класико - это всегда что-то особенное. Мы хотим победить дома, обрести уверенность и показать, что мы на правильном пути", - приводит слова Кумана Marca.
Напомним, что "Барселона" примет "Реал" в субботу. Стартовый свисток на "Камп Ноу" прозвучит в 17:00 по московскому времени.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14