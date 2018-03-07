Куман вызвал Клюйверта в сборную Голландии
Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман огласил список футболистов, которые вызваны на товарищеские матчи с Англией (23 марта) и Португалией (26 марта).
Впервые в национальную команду попал 18-летний форвард "Аякса" Джастин Клюйверт. В этом сезоне молодой игрок провел 28 матчей, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.
Также в команду, как обычно, получил приглашение хавбек "Спартака" Квинси Промес.
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|Фейеноорд
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|Витесс
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|26
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|8
|АДО Ден Хааг
|26
|36
|9
|Херенвен
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|ВВВ Венло
|26
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|11
|Хераклес
|26
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|12
|Эксельсиор
|26
|32
|13
|Гронинген
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|НАК Бреда
|26
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|23
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|Твенте
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|18
|17
|Спарта Роттердам
|26
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