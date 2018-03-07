Куман вызвал Клюйверта в сборную Голландии

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Куман вызвал Клюйверта в сборную Голландии

Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман огласил список футболистов, которые вызваны на товарищеские матчи с Англией (23 марта) и Португалией (26 марта).

Впервые в национальную команду попал 18-летний форвард "Аякса" Джастин Клюйверт. В этом сезоне молодой игрок провел 28 матчей, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

Также в команду, как обычно, получил приглашение хавбек "Спартака" Квинси Промес.

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