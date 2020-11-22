Куман взял на себя ответственность за неудачные результаты "Барсы" в матче с "Атлетико"

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман прокомментировал поражение в чемпионате Испании от "Атлетико" (0:1).

"Если в команде что-то не получается, виноват тренер. Мы работаем, нужно становится лучше.

Нельзя пропускать гол, когда контролируешь мяч. Этого не может быть", - цитирует тренера El Chiringuito TV.

Благодаря победе "Атлетико" вышел на второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 20 очков. "Барселона" с 11 очками осталась на 11-й позиции.

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