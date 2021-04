Куман взял первый трофей с "Барсой": Месси снова без бороды, а "блаугранас" снова фавориты на чемпионство в Ла Лиге

"Барселона" готова и к чемпионству тоже?

После проигрышного Классико существовали опасения, что "Барселона" наступит на старые грабли, разбившись о стену басков. Благо, у "Атлетика" опыт выносов каталонцев за последние годы набрался приличный – они выбили "блаугранас" с прошлогоднего розыгрыша Копа дель Рей и забили каталонцам три гола в финале нынешнего Суперкубка. Кроме того, в чемпионате "львы" уступили "Барсе" со счетом 2:3, а их тренер – Марселино – победил "Кулес" в финале Кубка в 2019-ом. Словом, на "Олимпийском" стадионе в Севилье ожидалась битва. Тем более, что для "Атлетика" этот матч был последним шансом зацепиться за трофей. Битву баски дали, однако их хватило всего на час – хотя все могло завершиться в первые 15 минут. После провального старта и до перерыва подопечным Марселино удалось отвести игру от своих ворот, но "Барса" все равно имела достаточно шансов для разгрома – команда заработала несколько перспективных штрафных, не вылезала из последней трети поля и ничего не позволяла сопернику. 7:1 по ударам, 406:55 по передачам, 88% владения – вот результат фаворита до перерыва.

При высоком проценте владения гол "Барселоны" становится только вопросом времени. Стоило каталонцам найти лазейки на флангах обороны и поднять темп, как "Атлетик" окончательно посыпался – и это произошло сразу со стартом второго тайма. К 72-й минуте на табло уже горели 0:4, хотя при большем везении там должны были светиться 0:7. Каталонцы рвали басков, как Тузик тряпку, отпустив их только в эндшпиле встречи. Много ли значит эта победа для Испании? Кажется, что да. "Барселона" проиграла Классико, однако чемпионства куют в матчах против вот таких крепких неуступчивых "Атлетико" – "блаугранас" же переехали этот достаточно мощный коллектив в финале Кубка, даже не заметив сопротивления. Можно поставить миллион на то, что "Реал" или "Атлетико" настолько убедительно с басками не сыграли бы – собственно, оба мадридские претенденты на титул переиграли "львов" в Ла Лиге с огромными проблемами (причем "сливочные" еще и проиграли в полуфинале Суперкубка).

При этом у "сливочных" сейчас выпали почти все защитники (и не только они), а "матрасники" в девяти последних матчах оформили по три победы, ничьи и поражения. "Барса" же в финале Кубка в очередной раз доказала, что в матчах с середняками разговор будет короткий – над андердогом поиздеваются. Это же уже не первый случай – за последний месяц "Сосьедад" разобрали на атомы (6:1), "Уэску" ​​разгромили (4:1), "Севилью" унизили (3:0), а теперь настал черед и "Атлетика". Конкуренты "блаугранас" так если и могут, то не столь часто. Словом, статистический портал FiveThirtyEight не ошибается – "Барса" действительно является фаворитом в гонке за золотом Ла Лиги (портал дает 48% вероятности). Матч против "Атлетика" в финале Кубка только подтвердил этот тезис.

Месси теперь без бороды!

Перед финалами футболисты часто отказываются бриться, однако Месси подошел к поединку с "Атлетиком" даже без намеков на бороду. Без нее Лионель выглядит значительно моложе – и не только в плане возраста. Без бороды он и играет, как в свои 17 лет. Финал Кубка Испании стал очередным подтверждением этого факта. Лионель стал вовлеченным сразу в три гола в этом матче. При первом он разогнал контратаку с пасом под прострел Де Йонга, второй Лео забил сам в результате шикарной комбинации, а третий прилетел в результате фирменного обыгрыша с Альбой и мощного удара. Кроме того, именно Месси начал атаку с ударом Гризманна метров с шести на старте второго тайма. В общем, в активе аргентинца в финале Кубка – 4 точных передачи в продвижение, 2 передачи под удар, 3 выстрела в створ и 3 заработанных на себе штрафных.

Месси забил уже девятый гол в финале Кубка Испании. Насколько это много? Ну, это новый рекорд турнира. Лео обошел по результативности легендарного Тельму Сарру. К тому же, капитан "Барселоны" умудрился забить в финале два гола за четыре минуты – в последний раз подобное провернул все тот же Сарра в 1950 году. В общем, это уже 35-й трофеи Лионеля в карьере, но уже давно не удавалось видеть его настолько счастливым. Месси носился с титулом, как ребенок, но для своей команды он – божество. Просто посмотрите, как игроки "Барселоны" становятся в очередь, чтобы сфотографироваться с кумиром. Месси часто критикуют за незаметность в больших матчах. Это действительно случается, ведь в них "Барса" часто остается без мяча и с перекрытыми линиями передач. Когда же у "блаугранас" появляется владение и варианты обыгрыша, Лео превращается в суперфутболиста. Финал Кубка Испании стал очередным подтверждением этого факта.

