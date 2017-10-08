Куман: "Я как тренер не должен убегать от критики"

Наставник "Эвертона" Рональд Куман прокомментировал критику в свой адрес.

"Я согласен с тем, что каждый имеет право за собственную точку зрения, а я как тренер не должен убегать от критики. Мы прекрасно понимаем, что сейчас происходит в "Эвертоне" и работаем над тем, чтобы улучшить наши результаты. В момент когда я переходил в клуб с такими большими амбициями, я осознавал, что могу оказаться в трудной ситуации. Однако сейчас я спокоен и делаю все необходимое, чтобы в ближайшем будущем результаты улучшились" - приводит слова Кумана Sky Sports.

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