Куман: "Я не скучаю по АПЛ, рад тренировать сборную Голландии"

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Куман: "Я не скучаю по АПЛ, рад тренировать сборную Голландии"
Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман перед товарищеским матчем с Англией (23 марта), вспомнил о своей работе в Премьер-лиге.

"Я не скучаю по Премьер-лиге. Сейчас я рад тренировать сборную Голландии. Впрочем не могу не признать, что провел в АПЛ отличное время. Мой период работы в "Эвертоне" закончился не очень хорошо, но вспоминая прошлом, я должен сказать, что было здорово быть частью АПЛ три с половиной сезона", - цитирует Кумана Sky Sports.

Напомним, что Куман в Премьер-лиге также возглавлял "Саутгемптон".

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