Куман: "Я не жалею, что пришел в "Барселону"

Фото: инстаграм Кумана

Наставник "Барселоны" Рональд Куман поделился мнением о ситуации в клубе.

"Я не жалею, что пришел в "Барселону". Сложившаяся ситуация трудна для меня, для клуба и для всех каталонцев. Нам многого не хватает. Мы хотим лучшего для "Барсы".

Я хотел оказаться здесь, однако не ожидал таких проблем... Особенно такой финансовой ситуации. Однако я борюсь и хочу быть здесь. Хочу побеждать. Все зависит от результата, однако в команде произошли серьезные изменения, были травмы, сейчас играет много молодежи.

Значение имеют только победы, однако не должно быть так, что перед игрой с "Баварией" мне приходится отвечать на вопросы о своем будущем. Сейчас вы спросили, боюсь ли я за свою будущее в "Барсе". Я не считаю, что это нормально. Я трачу силы на другие вещи", - приводит слова Кумана Marca.

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