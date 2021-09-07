Куман: "Я открыт к подписанию нового контракта с "Барселоной"

Фото: инстаграм Кумана

Наставник "Барселоны" Рональд Куман высказался о своем будущем.

"Разумеется, я открыт к подписанию нового контракта. Мне очень хочется остаться в "Барселоне" на долгие годы, несмотря на нынешние трудности клуба.

Думаю, что благодаря нашим решениям у клуба есть молодые игроки с огромным будущим. Надеюсь, буду тренировать их через три, четыре, пять лет", - приводит слова Кумана Sport.es.

Отметим, что контракт Кумана с "Барселоной" истекает следующим летом. В прошлом сезоне клуб под его руководством завоевал Кубок Испании.

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