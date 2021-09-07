Куман: "Я открыт к подписанию нового контракта с "Барселоной"
Фото: инстаграм Кумана
Наставник "Барселоны" Рональд Куман высказался о своем будущем.
"Разумеется, я открыт к подписанию нового контракта. Мне очень хочется остаться в "Барселоне" на долгие годы, несмотря на нынешние трудности клуба.
Думаю, что благодаря нашим решениям у клуба есть молодые игроки с огромным будущим. Надеюсь, буду тренировать их через три, четыре, пять лет", - приводит слова Кумана Sport.es.
Отметим, что контракт Кумана с "Барселоной" истекает следующим летом. В прошлом сезоне клуб под его руководством завоевал Кубок Испании.
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|Команда
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
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|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
|20
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
|20
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|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
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|Мальорка
|20
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|Сельта Виго
|20
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|Леганес
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|14