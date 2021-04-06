Куман ярко высказался об игре Дембеле
Фото: инстаграм Дембеле/Автор неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман поделился мнением об игре французского нападающего команды Усмана Дембеле.
"Усман является важным игроком для "Барселоны". Он доказал это ранее и теперь в матче с "Вальядолидом", забив победный гол. Дембеле добился большого прогресса в этом сезоне. Он прибавил физически. Думаю, что это помогло раскрыться его сильным качествам. Я бы хотел, чтобы он остался в "Барселоне", - приводит слова Кумана Goal.
В нынешнем сезоне 23-летний Дембеле провел за "Барселону" 36 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
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