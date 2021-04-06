Куман ярко высказался об игре Дембеле

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Куман ярко высказался об игре Дембеле

Фото: инстаграм Дембеле/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман поделился мнением об игре французского нападающего команды Усмана Дембеле.

"Усман является важным игроком для "Барселоны". Он доказал это ранее и теперь в матче с "Вальядолидом", забив победный гол. Дембеле добился большого прогресса в этом сезоне. Он прибавил физически. Думаю, что это помогло раскрыться его сильным качествам. Я бы хотел, чтобы он остался в "Барселоне", - приводит слова Кумана Goal.

В нынешнем сезоне 23-летний Дембеле провел за "Барселону" 36 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Куман высказался о предстоящем матче с "Реалом". | http://soccernews.ru
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