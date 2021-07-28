Куман заблокировал две покупки "Барселоны"
Фото: инстаграм Ренату Санчеша/Автор неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман отклонил предложение клуба о трансферах португальского полузащитника "Лилля" Ренату Санчеша и аргентинского защитника "Аталанты" Кристиана Ромеро, сообщает AS.
По сведениям источника, наставник не верит, что Санчеш способен выиграть конкуренцию в полузащите каталонского клуба. Что касается Ромеро, то тренер считает, что в "Барселоне" есть игроки с похожими качествами.
Стоит отметить, что в прошлом сезоне 23-летний Ромеро был признан лучшим защитником Серии А.
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