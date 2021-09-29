Куман заменил Пике в первом тайме матча с "Бенфикой" на молодого игрока

Фото: инстаграм Жерара Пике/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман заменил защитника Жерара Пике на 33-й минуте матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Бенфикой".

Вместе Жерар на поле вышел 17-летний полузащитник Гави. При этом, у Пике, скорее всего, не было травмы, но на 12-й минуте он получил желтую карточку.

34-летний Пике в нынешнем сезоне провел за "Барселону" семь матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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