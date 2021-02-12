Куман заявил, что "Барселона" должна была купить защитника

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман пожаловался на ухудшение обороноспособности каталонцев.

"Мне кажется, нам было необходимо усиление. Но мы не смогли это обеспечить, поэтому будем продолжать с тем, что есть.

Но хочу сказать, что нам действительно нужен было подписать защитника из-за травм. Получили повреждения Пике, Дест, Араухо и нам не хватало людей.