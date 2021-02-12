Куман заявил, что "Барселона" должна была купить защитника
Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман пожаловался на ухудшение обороноспособности каталонцев.
"Мне кажется, нам было необходимо усиление. Но мы не смогли это обеспечить, поэтому будем продолжать с тем, что есть.
Но хочу сказать, что нам действительно нужен было подписать защитника из-за травм. Получили повреждения Пике, Дест, Араухо и нам не хватало людей.
Сейчас у нас недостаточно силы в обороне. Мы не смогли сыграть много матчей с одной и той же связкой защитников. Из-за травм упала наша обороноспособность", – приводит слова Кумана Diario Sport.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14