Куман заявил, что "Барселона" должна была купить защитника

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Куман заявил, что "Барселона" должна была купить защитникаГлавный тренер "Барселоны" Роналд Куман пожаловался на ухудшение обороноспособности каталонцев. 

"Мне кажется, нам было необходимо усиление. Но мы не смогли это обеспечить, поэтому будем продолжать с тем, что есть.

Но хочу сказать, что нам действительно нужен было подписать защитника из-за травм. Получили повреждения Пике, Дест, Араухо и нам не хватало людей.

Сейчас у нас недостаточно силы в обороне. Мы не смогли сыграть много матчей с одной и той же связкой защитников. Из-за травм упала наша обороноспособность", – приводит слова Кумана Diario Sport.

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