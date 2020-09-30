Куман заявил, что он доволен последними словами Месси

Теги барселоналионель мессирональд куман

Куман заявил, что он доволен последними словами Месси

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман похвалил нападающего команды Лионеля Месси, который призвал всех объединиться.

"Здорово, что капитан "Барселоны" призвал всех к единству. Это очень приятно. Надеюсь, что атмосфера вокруг команды станет спокойнее. Не знаю, зависит ли от меня, будет ли Месси счастлив в команде. Нужно выбрать лучшую позицию, чтобы Лео мог блистать", - приводит слова Кумана Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" один матч и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Лионель Месси выступил с обращением к болельщикам "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Мбаппе стал лучшим игроком Лиги 1 сезона-2019/20

Мбаппе стал лучшим игроком Лиги 1 сезона-2019/20

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов