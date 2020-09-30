Куман заявил, что он доволен последними словами Месси

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман похвалил нападающего команды Лионеля Месси, который призвал всех объединиться.

"Здорово, что капитан "Барселоны" призвал всех к единству. Это очень приятно. Надеюсь, что атмосфера вокруг команды станет спокойнее. Не знаю, зависит ли от меня, будет ли Месси счастлив в команде. Нужно выбрать лучшую позицию, чтобы Лео мог блистать", - приводит слова Кумана Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" один матч и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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