Куман заявил о важности сохранения Месси в "Барселоне"
Наставник "Барселоны" Рональд Куман поделился мыслями о ситуации с будущим капитана своей команды Лионеля Месси.
"Пока проблема не решена, есть повод для беспокойства. Но я уверен, что Лапорта разберётся, поскольку для клуба и Ла Лиги важно, чтобы лучший футболист мира остался здесь. Думаю, мы договоримся с Лео о новом контракте на несколько дней, так как он всегда показывал, что хочет продолжать играть за "Барсу", - приводит слова Кумана Marca.
Сейчас 34-летний Месси является свободным агентом. 30 июня его контракт с "сине-гранатовыми" официально истёк.
Проблемы с продлением соглашения возникли из-за огромной зарплаты аргентинца, которую клуб не может потянуть из-за финансового кризиса.
Не пропустите: Глава Ла Лиги высказался о ситуации с Месси. | http://soccernews.ru
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