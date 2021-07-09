Куман заявил о важности сохранения Месси в "Барселоне"

Фото инстаграм Лионеля Месси

Наставник "Барселоны" Рональд Куман поделился мыслями о ситуации с будущим капитана своей команды Лионеля Месси.

"Пока проблема не решена, есть повод для беспокойства. Но я уверен, что Лапорта разберётся, поскольку для клуба и Ла Лиги важно, чтобы лучший футболист мира остался здесь. Думаю, мы договоримся с Лео о новом контракте на несколько дней, так как он всегда показывал, что хочет продолжать играть за "Барсу", - приводит слова Кумана Marca.

Сейчас 34-летний Месси является свободным агентом. 30 июня его контракт с "сине-гранатовыми" официально истёк.

Проблемы с продлением соглашения возникли из-за огромной зарплаты аргентинца, которую клуб не может потянуть из-за финансового кризиса.

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