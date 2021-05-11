Кумана могут уволить из "Барселоны"

Теги барселонарональд куман

Кумана могут уволить из "Барселоны"

Фото Football Espana

Наставник "Барселоны" Рональд Куман по-прежнему не гарантировал себе сохранение работы на следующий сезон.

По информации ESPN, голландца могут уволить по окончании сезона по инициативе нескольких членов совета директоров клуба.

В правлении "блауграны" разочарованы неудачами команды в матчах с топ-соперниками. Также есть сомнения, что стиль игры Кумана соответствует долгосрочным целям и философии "Барсы".

Не исключено, что тренер будет отправлен в отставку даже в случае завоевания "золотого дубля".

Куман возглавил "Барселону" в августе 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.

Не пропустите: Куман высказался о своем будущем в "Барселоне". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Иньеста продлил контракт с "Виссел Кобе"

Официально: Иньеста продлил контракт с "Виссел Кобе"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов