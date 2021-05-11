Кумана могут уволить из "Барселоны"

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Наставник "Барселоны" Рональд Куман по-прежнему не гарантировал себе сохранение работы на следующий сезон.

По информации ESPN, голландца могут уволить по окончании сезона по инициативе нескольких членов совета директоров клуба.

В правлении "блауграны" разочарованы неудачами команды в матчах с топ-соперниками. Также есть сомнения, что стиль игры Кумана соответствует долгосрочным целям и философии "Барсы".

Не исключено, что тренер будет отправлен в отставку даже в случае завоевания "золотого дубля".

Куман возглавил "Барселону" в августе 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.

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