Кумана могут уволить из "Барселоны"
Фото Football Espana
Наставник "Барселоны" Рональд Куман по-прежнему не гарантировал себе сохранение работы на следующий сезон.
По информации ESPN, голландца могут уволить по окончании сезона по инициативе нескольких членов совета директоров клуба.
В правлении "блауграны" разочарованы неудачами команды в матчах с топ-соперниками. Также есть сомнения, что стиль игры Кумана соответствует долгосрочным целям и философии "Барсы".
Не исключено, что тренер будет отправлен в отставку даже в случае завоевания "золотого дубля".
Куман возглавил "Барселону" в августе 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.
Не пропустите: Куман высказался о своем будущем в "Барселоне". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Стали известны сроки восстановления Ибрагимовича
-
"Локомотив" поздравил Сёмина с 74-летием
-
Официально: Иньеста продлил контракт с "Виссел Кобе"
-
Киевское "Динамо" нацелилось на бразильского таланта
-
"Спартак" согласовал с новым тренером размер зарплаты и число помощников
-
Тренер "Фиорентины" надеется на участие Кокорина в оставшихся матчах сезона
-
Мане: "Это худший сезон в моей карьере"
-
Кумана могут уволить из "Барселоны"
-
"Спартак" повторил рекорд чемпионата России
-
УЕФА сегодня примет решение о переносе финала ЛЧ в другой город
-
Уткин отреагировал на нападение на Фетисова
-
Глушаков прокомментировал поражение "Химок" от "Спартака"
-
Тренер "Фулхэма" Паркер высказался о вылете команды из АПЛ
-
Лёв готов вернуть Томаса Мюллера в сборную Германии
-
Главные новости дня: 10 мая
-
Роналду пропустил тренировку "Ювентуса" по странной причине
-
Айдара продлил контракт с "Лейпцигом"
-
Хоакин побил рекорд "Бетиса" по количеству матчей
-
Черевченко сказал, что у него не было конфликта с Тедеско
-
"Фулхэм" вылетел из АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14