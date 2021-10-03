Кумана могут уволить несмотря на заявления Лапорты

Фото: инстаграм Кумана/Автор неизвестен

Будущее главного тренера "Барселоны" Рональда Кумана остается неопределенным.

Как сообщает каталонский журналист Жерар Ромеро, несмотря на слова президента клуба Жоана Лапорты, который перед матчем с "Атлетико" заявил, что Куман не будет уволен вне зависимости от результата, источники в клубе говорят, что голландец может быть уволен в понедельник.

"Барселона" проиграла "Атлетико" со счетом 0:2.

Ранее сообщалось, что фаворитом Лапорты на замену Куману является наставник "Аякса" Эрик Тен Хаг.

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