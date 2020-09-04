Кумана вышвырнут из “Барселоны” по ходу сезона. Голландский коуч окончательно похоронит свою репутацию

В Каталонии будет очень весело

“Барселона 2002/03” до сих пор считается худшей командой в новейшей истории клуба. Некоторые прогнозы на футбол сегодня предрекают “сине-гранатовым” схожие перспективы. Но 17 лет назад все было просто ужасно.

Многие фанаты каталонцев с ужасом вспоминают безвольные поражения от “Бетисов”, “Вальядолидов” и “Райо Вальекан”. Тогда “блауграна” даже временно опускалась на самое дно - в зону вылета Примеры. Туда “Барселону” катапультировал Луи Ван Гал, руководству все эти бесполезные барахтанья осточертели, и они кикнули самоуверенного павлина, позвав на помощь серба Радомира Антича.

Кажется, в этот раз юристам “Барсы” стоит заблаговременно подготовить все бумаги и заранее рассчитать отступные, которые отправятся в Голландию вместе с действующим тренером. Рональд Куман - это с отрывом самое странное назначение за последние 15 лет. Как будто Жозеп Бартомеу вдруг понял, что репутацию уже не спасти и максимально изощренно издевается над поклонниками каталонцев.

Да, Рональд - легенда клуба, но на этом необходимые навыки для работы с “Барселоной” нынешней формации у него заканчиваются. Куман был изгнан с позором из “Валенсии” (только не говорите про выигрыш Кубок Короля, задачи были совершенно другими), дико беспомощно отработал с “Бенфикой”, пропустив вперед не только “Порту”, но и “Спортинг”. Относительно неплохо все сложилось только с “Саутгемптоном” (попадание в Лигу Европы два сезона подряд) и “Эвертоном” в АПЛ. Но в Ливерпуле рыжего Рональда хватило только на один сезон, уже на следующий год ему вручили уведомление о досрочном расторжении контракта.

Непонятно, какими аргументами руководствовались в главном офисе “Барселоны”, когда утверждали кандидатуру Кумана. Либо все члены совета директоров надышались веселящего газа, который притащил Бартомеу, либо это чье-то дикое лобби.

Рональд никогда не работал с топ-клубом уровня “Барсы”, а о его тренерских и человеческих способностях лучше всего говорят вот эти две цитаты.

“За 5 месяцев он уничтожил команду и немного стыдится, что не попрощался с раздевалкой и не сказал все в лицо. Он показал себя плохим тренером. Были времена, когда нам приходилось объяснять на доске, как мы должны играть. Мы сами должны были встать и нарисовать свои действия на доске. Он не разговаривал ни с одним игроком, все было через Бакеро – его помощника. Он уехал с кучей денег, облажался со всеми игроками и оставил “Валенсию” на ужасном месте. Единственное, о чем он беспокоился – выпить 5-7 бутылок вина за обедом”.

Это слова Хоакина, бывшего полузащитника “Валенсии”, которую Куман изрешетил 13 лет назад. В России уже был один тренер, который не попрощался с командой и журналистами и сбежал через черный ход перед своей отставкой. Только он сейчас работает в Латвии, а Куман благодаря затуманиванию мозгов в одном здании поймал оффер от “Барселоны”.

“Куман меня ничему не научил как тренер. Я был несчастлив и просил отпустить меня в “Милан”.

Очевидно, что Рональд не только слабо прокачивает игроков и сносно шарит в тактике, он еще и отвратительный психолог. Приехать в Барселону и сразу же заявить Суаресу, что в его услугах не нуждаются - самоубийственное решение. Хотя бы потому, что нужно понимать, кто составляет окружение уругвайца. Таким ходом Куман сразу же разозлил Месси и возможно именно в тот момент Лео принял решение валить из родного клуба. Рыжий гастарбайтер тут же принялся выруливать ситуацию, вызвал Месси из отпуска, но вместо конструктивного разговора добился лишь эскалации конфликта. Знаменитый бюрофакс от аргентинца Бартомеу получил как раз после общения с Куманом.

В марте состоятся выборы нового президента “Барселоны”, и там Бартомеу обречен. Новый срок ему закрыт уставом клуба, а его людей не выберут сосьос. Это настолько очевидно, что впору открывать на это событие отдельную линию на Ставка ТВ, где любят оживленный движ. Жозеп последние пару лет пытается спасти свою репутацию популистскими шагами, но они только выкапывают еще более глубокую яму. Абидаль в роли спортивного директора провалился, Хави отказался рулить клубом без выполнения ряда условий и приглашению нужных ему людей, а Пуйоль остался верен Виктору Фонту - главному претенденту на кресло Бартомеу.

Куман возглавил “Барселону”, исполнив свою мечту, но уйдет из клуба с позором уже через несколько месяцев. Рыжий голландец запомнится публике бездарным оратором, при котором Каталония потеряла своего символа и полностью уничтожила собственную философию.