Куману грозит серьезное наказание за критику судейства после матча с "Реалом"
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман может быть дисквалифицирован за критику судейства в матче 7-го тура чемпионата Испании с мадридским "Реалом" (1:3), сообщает AS.
По сведениям издания, голландскому специалисту грозит дисквалификация на срок от двух до 12 матчей. Кроме того, Куман может быть оштрафован на сумму от 601 до 3005 евро.
После матча Куман заявил, что VAR постоянно работает против "Барселоны". В матче с "Реалом" ключевым эпизодом стало назначение пенальти в ворота каталонцев после падения в штрафной команды защитника королевского клуба Серхио Рамоса. Также Куман критиковал судейство в матче 6-го тура с "Хетафе" (0:1).
Не пропустите: Мирча Луческу оценил шансы "Барселоны" выиграть Лигу Чемпионов. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Куману грозит серьезное наказание за критику судейства после матча с "Реалом"
-
Месси обратился к Марадоне, который перенес операцию на мозге
-
"Локомотив" объявил о продлении контракта с Миранчуком
-
"Интер" вновь нацелился на Месси
-
В "Ювентусе" выбрали лучших игроков сентября и октября
-
В УЕФА прокомментировали информацию о возможном проведении Евро-2020 в России
-
В загребском "Динамо" произошла вспышка коронавируса. Футболисты могли заразиться в Москве
-
"Фламенго" не собирается выкупать Рошу у "Спартака"
-
Каррера не сможет руководить АЕКом в ближайшим матче Лиги Европы
-
"Лацио" может быть исключен из Серии А
-
Халк намерен вернуться в Европу. У форварда есть два варианта
-
Полузащитник "Рубина" потерял сознание в матче Кубка России
-
"Барселона" огласила заявку на матч Лиги Чемпионов с киевским "Динамо"
-
"Тоттенхэм" превратил клубную базу в поле для гольфа ради Бэйла
-
Футболисты ПСЖ застряли в лифте перед матчем Лиги Чемпионов
-
Определились все участники 1/8 финала Кубка России
-
Бышовец: "Свежий Дзюба и разыгравшийся Ерохин могут придать "Зениту" нужный ритм"
-
Сергей Игнашевич признан лучшим тренером в ФНЛ в октябре
-
Слуцкий прокомментировал поражение "Рубина" от "СКА-Хабаровск" в Кубке России
-
Виллаш-Боаш: "Мы постоянно убиваем себя сами"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14