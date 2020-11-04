Куману грозит серьезное наказание за критику судейства после матча с "Реалом"



Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман может быть дисквалифицирован за критику судейства в матче 7-го тура чемпионата Испании с мадридским "Реалом" (1:3), сообщает AS.

По сведениям издания, голландскому специалисту грозит дисквалификация на срок от двух до 12 матчей. Кроме того, Куман может быть оштрафован на сумму от 601 до 3005 евро.

После матча Куман заявил, что VAR постоянно работает против "Барселоны". В матче с "Реалом" ключевым эпизодом стало назначение пенальти в ворота каталонцев после падения в штрафной команды защитника королевского клуба Серхио Рамоса. Также Куман критиковал судейство в матче 6-го тура с "Хетафе" (0:1).

Не пропустите: Мирча Луческу оценил шансы "Барселоны" выиграть Лигу Чемпионов. | http://soccernews.ru