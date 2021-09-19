Кунц стал главным тренером сборной Турции. Его звали в Россию

Фото: твиттер сборной Турции/Автор неизвестен

Новым главным тренером сборной Турции назначен Штефан Кунц, сообщается в официальном твиттере турецкой футбольной федерации.

Условия личного контракта немецкого специалиста не разглашаются. На посту главного тренера он сменил Окана Бурука, который был уволен после поражения национальной команды в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со сборной Нидерландов.

Напомним, что Кунц являлся кандидатом на пост главного тренера сборной России, но в РФС приняли решение назначить Валерия Карпина.

58-летний Кунц ранее тренировал "Боруссию" (Нойнкирхен), "Карлсруэ", "Вальдхоф", "Рой-Вайсс", молодежную сборную Германии и олимпийскую сборную Германии.

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