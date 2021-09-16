Кунца зовут в сборную Турции. Летом он мог возглавить российскую национальную команду

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Кунца зовут в сборную Турции. Летом он мог возглавить российскую национальную команду

Фото инстаграм Штефана Кунца / Автор неизвестен

Турецкая футбольная федерация пытается переманить наставника молодёжной сборной Германии Штефана Кунца.

По информации Fotomac, 58-летний специалист может в скором времени сменить Шенола Гюнеша, покинувшего пост тренера сборной Турции на прошлой неделе.

Немец уже побывал в Стамбуле, где пообщался с потенциальными новыми работодателями.

Напомним, что летом Кунц мог возглавить сборную России, однако переговоры между сторонами не увенчались успехом.

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