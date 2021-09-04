Кунде перестал выходить на связь с руководством "Севильи"

Фото твиттер Жюля Кунде

Центральный защитник "Севильи" Жюль Кунде пошёл на открытый конфликт с руководством своего клуба.

По информации SportsBible, футболист перестал выходить на связь со спортивным директором Рамоном Мончи и главным тренером Хуленом Лопетеги, после того как его не продали в летнее трансферное окно.

22-летний француз очень зол из-за того, что "нервионцы" отклонили предложение "Челси" о его приобретении за 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Кунде сыграл за "Севилью" 49 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист. Отступные в его контракте - 80 миллионов.

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