Кунде - приоритет "Челси"

Фото: инстаграм Кунде\Автор неизвестен

Лондонский "Челси" определился со своей приоритетной цель на летнее трансферное окно, сообщает издание Marca.

По информации источника, "синие" планируют усилить позицию центрального защитника и для этой цели намерены подписать французского защитника "Севильи" Жюля Кунде.

Напомним, что "Челси" хотел приобрести Кунде ещё летом 2021 года, но тогда испанский клуб отказался отпускать его менее, чем за 80 миллионов евро, которые прописаны в его контракте как отступные.

В нынешнем сезоне Кунде сыграл в 19 матчах в Ла Лиге, в которых отдал одну результативную передачу.

Также не пропустите: "Ювентус" может подписать хавбека "Ливерпуля". | http://soccernews.ru