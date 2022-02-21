Кунде сделал выбор между "Барселоной" и "Челси"

Фото твиттер Жюля Кунде

Центральный защитник "Севильи" Жюль Кунде определился с клубом, в котором хочет продолжить карьеру.

По информации Express, французский футболист решил перейти в "Челси", отказав при этом "Барселоне".

Рыночная стоимость игрока оценивается в 60 миллионов евро. Его контракт с "Севильей" рассчитан до 2024 года.

В текущем сезоне 23-летний Кунде забил 1 гол и сделал 1 ассист в 29 матчах.

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