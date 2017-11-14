Купе получит должность в "Лионе"

Экс-голкипер сборной Франции Грегори Купе в скором времени получит должность тренера вратарей основного состава "Лиона".

В ближайшее время клуб расторгнет соглашение с действующим тренером голкиперов, который в течение 17 лет работал с командой.

Смена тренера произойдет в январе.

Купе с 1997 по 2008 год играл за "Лион". С 2016 года является тренером голкиперов второго состава.

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