Купер: "Египет может выиграть ЧМ-2018"

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер рассказал о настрое своей команды на Чемпионат Мира 2018 года.

"Мы настроены очень серьёзно. Мне в супермаркете недавно сказали, что Египет может выиграть Чемпионат Мира в России. В принципе, нам никто не запрещает это сделать. В любом случае, легко нам не будет. На фоне очень сильных команд мы, я уверен, будем выглядеть достойно" - цитирует Купера официальный сайт ФИФА.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная Египта сыграет с Россией, Уругваем и Саудовской Аравией.

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