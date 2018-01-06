Купер: "Египет может выиграть ЧМ-2018"
Главный тренер сборной Египта Эктор Купер рассказал о настрое своей команды на Чемпионат Мира 2018 года.
"Мы настроены очень серьёзно. Мне в супермаркете недавно сказали, что Египет может выиграть Чемпионат Мира в России. В принципе, нам никто не запрещает это сделать. В любом случае, легко нам не будет. На фоне очень сильных команд мы, я уверен, будем выглядеть достойно" - цитирует Купера официальный сайт ФИФА.
Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная Египта сыграет с Россией, Уругваем и Саудовской Аравией.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0